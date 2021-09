Chateauneuf-sur-loire Le manoir des tourelles Châteauneuf-sur-Loire Journées du Patrimoine au manoir des Tourelles Le manoir des tourelles Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Journées du Patrimoine au manoir des Tourelles Le manoir des tourelles, 19 septembre 2021, Chateauneuf-sur-loire. Journées du Patrimoine au manoir des Tourelles

Le manoir des tourelles, le dimanche 19 septembre à 15:20

Une visite libre du manoir, du grand hall jusque dans les greniers, avec une déambulation de musiciens costumés des “Ateliers de Jeanne” qui joueront de la musique médiévale. Dans les sous-sols réaménagés, vous découvrirez une exposition de peintures, dessins et “sculpeintes” de Dany Gard-Parfait. Dans plusieurs salles du manoir et dans les sous-sols, des mannequins présenteront des costumes des années 1900. Venez découvrir Ferdinand et Charlotte Arnodin en costumes 1900, qui ont fait bâtir le manoir et le font revivre le temps d’un dimanche du Patrimoine. Exposition, visite libre du manoir, déambulation de musiciens costumés en époque médiévale, mannequins habillés qui font revivre l’époque 1900 du manoir des Tourelles. Le manoir des tourelles 1 Rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:20:00 2021-09-19T19:50:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Le manoir des tourelles Adresse 1 Rue Ferdinand Arnodin, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Le manoir des tourelles Chateauneuf-sur-loire