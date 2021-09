Journées du Patrimoine – Au fil du Dachsbach Bernardswiller, 19 septembre 2021, Bernardswiller.

Journées du Patrimoine – Au fil du Dachsbach 2021-09-19 – 2021-09-19

Bernardswiller Bas-Rhin Bernardswiller

EUR Comme partout ailleurs, l’eau a une grande importance dans l’histoire de Bernardswiller. Le ruisseau appelé DACHSBACH coule au pied du village et alimentait autrefois un moulin. Il prend sa source non loin de l’ancienne abbaye de Niedermunster et se jette dans l’Andlau entre Meistratzheim et Schaeffersheim. Vous vous promènerez sur la partie située entre le Feuerbruch et les prairies ombragées situées près du village disparu de Haywiller. Le parcours se termine par une dégustation de Vins de Terroir Bio du Domaine MOTZ sur le lieu de départ.

Promenade guidée gratuite de 3 km avec plusieurs arrêts. Prévoir des chaussures adaptées à la météo. Accès handicapés : non. En cas de météo incertaine, il est prévu le tour des points d’eau de source dans le village.

Promenade commentée le long du ruisseau appelé DACHSBACH qui coule au pied du village de Bernardswiller et alimentait autrefois un moulin. Le parcours se termine par une dégustation de Vins du Domaine MOTZ.

+33 6 76 10 05 94

