Saint-Martial-d'Artenset Saint-Martial-d'Artenset Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Journées du patrimoine au Duellas Saint-Martial-d’Artenset Saint-Martial-d'Artenset Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Artenset

Journées du patrimoine au Duellas Saint-Martial-d’Artenset, 18 septembre 2021, Saint-Martial-d'Artenset. Journées du patrimoine au Duellas 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 Moulin du Duellas Les Duellas

Saint-Martial-d’Artenset Dordogne Saint-Martial-d’Artenset Journées du Patrimoine : 9h-12h / 14h-18h : visite libre du moulin et de son exposition : L’Isle Double Landais d’hier et d’aujourd’hui : sam 15h : visite guidée du moulin, dim 15h : promenade en gabare : 4 €/ad, gratuit- de 12 ans sur résa : 06.84.17.64.63 Journées du Patrimoine : 9h-12h / 14h-18h : visite libre du moulin et de son exposition : L’Isle Double Landais d’hier et d’aujourd’hui : sam 15h : visite guidée du moulin, dim 15h : promenade en gabare : 4 €/ad, gratuit- de 12 ans sur résa : 06.84.17.64.63 +33 6 84 17 64 63 Journées du Patrimoine : 9h-12h / 14h-18h : visite libre du moulin et de son exposition : L’Isle Double Landais d’hier et d’aujourd’hui : sam 15h : visite guidée du moulin, dim 15h : promenade en gabare : 4 €/ad, gratuit- de 12 ans sur résa : 06.84.17.64.63 Duellas dernière mise à jour : 2021-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Autres Lieu Saint-Martial-d'Artenset Adresse Moulin du Duellas Les Duellas Ville Saint-Martial-d'Artenset lieuville 45.0306#0.22572