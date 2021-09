Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Journées du Patrimoine au domaine de la Palissade Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Journées du Patrimoine au domaine de la Palissade 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36

Arles Bouches-du-Rhône Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Portes ouvertes de 9h à 18h



Un week-end pour découvrir ou re-découvrir ce site naturel :

Les trois sentiers pédestres vous permettront de parcourir les paysages typiques de Camargue et d’observer la faune dans son milieu naturel



Rendez-vous à l’accueil où une carte des sentiers vous sera fournie Les Journées du Patrimoine au domaine de la Palissade

Portes ouvertes de 9h à 18h

Un week-end pour découvrir ou re-découvrir ce site naturel palissade@parc-camargue.fr +33 4 42 86 81 28 Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Portes ouvertes de 9h à 18h



Un week-end pour découvrir ou re-découvrir ce site naturel :

Les trois sentiers pédestres vous permettront de parcourir les paysages typiques de Camargue et d’observer la faune dans son milieu naturel



dernière mise à jour : 2021-09-09 par Parc Naturel Régional de Camargue

