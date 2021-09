La Barre-de-Monts Le Daviaud La Barre-de-Monts, Vendée Journées du Patrimoine au Daviaud – Jeux maraichins Le Daviaud La Barre-de-Monts Catégories d’évènement: La Barre-de-Monts

Vendée

Journées du Patrimoine au Daviaud – Jeux maraichins Le Daviaud, 18 septembre 2021, La Barre-de-Monts. Journées du Patrimoine au Daviaud – Jeux maraichins

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Daviaud

[http://www.ledaviaud.fr](http://www.ledaviaud.fr)ortes à la découverte du patrimoine maraîchin pour des « Mini-olympiades ». De multiples activités festives feront participer petits et grands. Au Programme : Balades charrette ; Courses en yole ; Jeux maraîchins : palet, jeu de la grenouille, Initiation au jeu d’aluette ; Concours de saut de ningle ; Lancers de bousats. Une soirée festive est prévue le samedi soir : repas sur réservation avec un concert type guinguette. Au programme du dimanche : toutes ces animations avec en plus concours de danse maraichine ! Disparu depuis plus de 20 ans, il revient ! Initiation pour les débutants. Amateurs ou experts, inscrivez-vous ! Des cadeaux seront à gagner ! _En partenariat avec l’association Tradition Gestuelle en Vendée._ Renseignements au 02 51 93 84 84 ou sur www.ledaviaud.fr

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Découvrir le patrimoine maraichin tout en s’amusant! Au programme: Lancers de bousats, courses en yole, concours de saut à la ningle, balade en charrette et concours de danse maraichine le dimanche ! Le Daviaud le Daviaud, 85550 la Barre de Monts La Barre-de-Monts Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T22:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Catégories d'évènement: La Barre-de-Monts, Vendée