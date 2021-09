Falaise Falaise Calvados, Falaise Journées du Patrimoine au Château Guillaume le Conquérant Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise Calvados Les médiateurs vous proposeront une présentation historique du château et de Guillaume le Conquérant avant une libre déambulation à l’intérieur des donjons.

Afin de respecter les jauges, l’accueil sera limité à 100 personnes en simultanée. Dès lors que cette jauge sera atteinte, il faudra patienter à l’extérieur.

L’accueil se fera à partir de 10h jusqu’à 18h. Les dernières entrées auront lieu à 17h.

Les présentations historiques auront lieu de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les médiateurs vous proposeront une présentation historique du château et de Guillaume le Conquérant avant une libre déambulation à l’intérieur des donjons.

