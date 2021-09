Labastide-d'Armagnac Labastide-d'Armagnac Labastide-d'Armagnac, Landes Journées du Patrimoine au Château du Prada Labastide-d’Armagnac Labastide-d'Armagnac Catégories d’évènement: Labastide-d'Armagnac

En 1764, Victor Louis, architecte du Grand Théâtre de Bordeaux, conçoit cette élégante demeure en bordure de la bastide.

Visite gratuite du château suivie de celle du chai avec dégustation.

