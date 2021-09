Versainville Versainville Calvados, Versainville Journées du Patrimoine au Château de Versainville Versainville Versainville Catégories d’évènement: Calvados

Versainville Calvados Versainville Visite guidée du parc du château, du salon d'été, de la salle à manger et de la grande galerie. Le château de Versainville s'élève au milieu d'un joli parc aux arbres séculaires, vous entrerez dans sa cour d'honneur par une remarquable grille en fer datant de Louis XIV.

+33 6 86 85 22 40

dernière mise à jour : 2021-09-09

Versainville