Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 17 septembre 2022, Céré-la-Ronde.

Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon

Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

Céré-la-Ronde

Indre-et-Loire

Céré-la-Ronde

9 EUR Plongez dans l’intimité d’un château entière meublé à travers une visite libre ; des cuisines à la salle à manger en passant par les appartements privés. Le musée vous fait découvrir la passion de la famille pour le cheval et la vènerie au travers des écuries, selleries et tableaux d’artistes. Une promenade forestière dans le parc du château. Découvrez les secrets de cuisine de Marie-Louise et ses fameuses madeleines, le samedi 17 septembre à 11h30, 15h30 et 16h30 et le dimanche 18 septembre à 11h30 et 15h30. Profitez tout au long du week-end, d’une dégustation de vins de Touraine avec le Domaine des Champs Gonneau. Découvrez l’univers de la vènerie grâce à la présentation de l’Équipage Rallye Plaisance aux sons des trompes de chasse. Soirée « meurtre au château » le 17 septembre à 18h.

Au programme des Journées du Patrimoine au Château de Montpoupon ; dégustation de vins de Touraine, visite libre et sonorisée du château, présentation de vènerie aux sons des trompes, visite théâtralisée « en cuisine » et soirée « meurtre au château » le 17 septembre à 18h.

contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/

Plongez dans l’intimité d’un château entière meublé à travers une visite libre ; des cuisines à la salle à manger en passant par les appartements privés. Le musée vous fait découvrir la passion de la famille pour le cheval et la vènerie au travers des écuries, selleries et tableaux d’artistes. Une promenade forestière dans le parc du château. Découvrez les secrets de cuisine de Marie-Louise et ses fameuses madeleines, le samedi 17 septembre à 11h30, 15h30 et 16h30 et le dimanche 18 septembre à 11h30 et 15h30. Profitez tout au long du week-end, d’une dégustation de vins de Touraine avec le Domaine des Champs Gonneau. Découvrez l’univers de la vènerie grâce à la présentation de l’Équipage Rallye Plaisance aux sons des trompes de chasse. Soirée « meurtre au château » le 17 septembre à 18h.

@châteaudemontpoupon

Céré-la-Ronde

dernière mise à jour : 2022-07-08 par