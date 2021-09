Journées du Patrimoine au château de Grisy Vendeuvre, 18 septembre 2021, Vendeuvre.

Journées du Patrimoine au château de Grisy 2021-09-18 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-19 19:30:00 19:30:00

Vendeuvre Calvados Vendeuvre

Visite des extérieurs. Le château de Grisy, en bordure de la Dives, comprend le logis, les communs à vocation de ferme, une pièce d’eau et les vergers attenant. Le tout forme un ensemble harmonieux dans un site calme et plein de charme. Construit au XVIe siècle, puis agrandi au XVIIe siècle, ses longues façades sont élégantes et l’un des communs préserve un pressoir à cidre, imposant et complet.

