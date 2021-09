Gonneville chateau de gonneville Gonneville, Manche Journées du Patrimoine au château de Gonneville chateau de gonneville Gonneville Catégories d’évènement: Gonneville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à chateau de gonneville

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 Ouverture exceptionnelle du château de Gonneville à l’occasion des journées du Patrimoine. Jean sans Terre, dernier duc de Normandie et roi d’Angleterre y résida à 2 reprises en 1194 et 1203. Porterie avec pont-levis et douves encore en eau. Donjon carré du XIVe. Un ensemble d’aspect médiéval plein de charme. Durée: environ 45mn

Entrée gratuite

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

