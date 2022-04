Journées du Patrimoine au Château de Duras Duras, 17 septembre 2022, Duras.

Journées du Patrimoine au Château de Duras Duras

2022-09-17 – 2022-09-18

Duras Lot-et-Garonne

4 4 EUR Au programme :

– 2 échoppes pour 5 animations « Aux temps des légendes » en continu :

> Excalibur : Atelier présenté sous différents jeux d’adresse et de mémorisation. Plusieurs niveaux

en fonction des âges, à partir de 6 ans.

> Sherwood : Atelier présenté sous différents jeux d’adresse + tir à l’arc. Plusieurs niveaux en

fonction des âges, à partir de 6 ans.

> Objets oubliés : Jeu ludique pour découvrir de vrais objets anciens et leur utilité.

> Bestiaire : Jeu ludique pour différencier les animaux réels ou fantastiques et échange autour de

leurs légendes.

> L’Herbier fabuleux : Atelier de reconnaissance olfactive des plantes, jeu de réflexion et échange

autour de leurs utilisations médicinales au Moyen-Âge.

– 1 échoppe Forge : démo sur une réplique médiévale, réalisation d’objets du quotidien.

Au programme :

– 2 échoppes pour 5 animations « Aux temps des légendes » en continu :

> Excalibur : Atelier présenté sous différents jeux d’adresse et de mémorisation. Plusieurs niveaux

en fonction des âges, à partir de 6 ans.

> Sherwood : Atelier présenté sous différents jeux d’adresse + tir à l’arc. Plusieurs niveaux en

fonction des âges, à partir de 6 ans.

> Objets oubliés : Jeu ludique pour découvrir de vrais objets anciens et leur utilité.

> Bestiaire : Jeu ludique pour différencier les animaux réels ou fantastiques et échange autour de

leurs légendes.

> L’Herbier fabuleux : Atelier de reconnaissance olfactive des plantes, jeu de réflexion et échange

autour de leurs utilisations médicinales au Moyen-Âge.

– 1 échoppe Forge : démo sur une réplique médiévale, réalisation d’objets du quotidien.

+33 5 53 83 77 32

Au programme :

– 2 échoppes pour 5 animations « Aux temps des légendes » en continu :

> Excalibur : Atelier présenté sous différents jeux d’adresse et de mémorisation. Plusieurs niveaux

en fonction des âges, à partir de 6 ans.

> Sherwood : Atelier présenté sous différents jeux d’adresse + tir à l’arc. Plusieurs niveaux en

fonction des âges, à partir de 6 ans.

> Objets oubliés : Jeu ludique pour découvrir de vrais objets anciens et leur utilité.

> Bestiaire : Jeu ludique pour différencier les animaux réels ou fantastiques et échange autour de

leurs légendes.

> L’Herbier fabuleux : Atelier de reconnaissance olfactive des plantes, jeu de réflexion et échange

autour de leurs utilisations médicinales au Moyen-Âge.

– 1 échoppe Forge : démo sur une réplique médiévale, réalisation d’objets du quotidien.

Objectif Duras

Duras

dernière mise à jour : 2022-03-18 par