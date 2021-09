Falaise Falaise Calvados, Falaise Journées du Patrimoine au Castel St Léonard Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Journées du Patrimoine au Castel St Léonard Falaise, 18 septembre 2021, Falaise. Journées du Patrimoine au Castel St Léonard 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19 18:30:00 rue Victor Hugo Castel Saint Léornard

Monsieur VATINEL, propriétaire du lieu vous invite à découvrir ce bel hôtel particulier du 18ème siècle, œuvre de l'architecte Nicolas GONDOUIN, au cours d'une visite guidée. 3 départs prévus. Nombre de place limité – Réservation obligatoire.

+33 6 16 94 45 59

