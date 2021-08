Saint-Just Saint-Just Ille-et-Vilaine, Saint-Just Journées du patrimoine : Atelier Poterie Saint-Just Saint-Just Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Just Ille-et-Vilaine Saint-Just La céramique fait partie des marqueur du passage au mode de vie Néolithique. Stockage, cuisson, et beaucoup d’autres usages, seront évoqués dans cet atelier. Venez vous mettre dans la peau d’un artisan du Néolithique, et modelez votre petit pot de terre ! Pensez à prendre une boîte pour emporter vos créations en sécurité. Atelier à partir de 6 ans. accueil.cpievaldevilaine@orange.fr +33 2 99 72 69 25 http://cpievaldevilaine.fr/ La céramique fait partie des marqueur du passage au mode de vie Néolithique. Stockage, cuisson, et beaucoup d’autres usages, seront évoqués dans cet atelier. Venez vous mettre dans la peau d’un artisan du Néolithique, et modelez votre petit pot de terre ! Pensez à prendre une boîte pour emporter vos créations en sécurité. Atelier à partir de 6 ans. dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT – PAYS DE REDON

