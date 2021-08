Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Journées du Patrimoine / Atelier LEGO : L’histoire du plus célèbre perroquet de Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Ver-Vert (ou Vert-Vert, ou Vairvert) est un long poème écrit par Jean-Baptiste Gresset en 1734, qui connaît un grand succès au XVIIIe siècle, et jusqu’au milieu du XIXe siècle. En t’inspirant de documents de nos collections patrimoniales, avec l’aide d’un animateur, nous te proposons d’évoquer grâce aux LEGO le voyage extraordinaire sur la Loire du perroquet Ver-vert de Nevers jusqu’à Nantes. Cet atelier plaira aux enfants bien sûr, mais aussi aux inventeurs, aux constructeurs, aux passionnés… pour donner vie à cette grande fresque de l’histoire de Nevers ! **ATTENTION :** Le **pass sanitaire** est en vigueur à la Médiathèque, pour les personnes de plus de 18 ans, depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 48h.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Connais-tu l’histoire de ce perroquet bavard et savant ? Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

