Journées du Patrimoine – Atelier autour de Dame Douce Falaise, 19 septembre 2021, Falaise.

Journées du Patrimoine – Atelier autour de Dame Douce 2021-09-19 – 2021-09-19 Rue de la Crosse Espace Danse

Falaise Calvados

A partir de ses méthodes de recherche et d’écriture, la Compagnie Adéquate souhaite initier chacun à la pratique chorégraphique, en transmettant des outils liés à la pièce chorégraphique Douce Dame. Lucie Augeai propose un atelier ludique autour des fresques médiévales, et notamment des expressions des gargouilles qui se dessinent dans la pièce. Le travail est centré sur les expressions du visage, le jeu des regards et la fluidité dans les mouvements. Rendez-vous à l’espace danse, en famille (à partir de 8 ans)

dernière mise à jour : 2021-08-31 par