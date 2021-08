Ammerschwihr Ammerschwihr 68770, Ammerschwihr Journées du patrimoine Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: 68770

Ammerschwihr 68770 Ammerschwihr Haut-Rhin EUR La Tour des Bourgeois (datée de 1535) ouvre ses portes après une restauration extérieure exemplaire. Cette tour est, avec la Porte haute (XIVe s.), la tour des Fripons (1608) et l'église, l'un des rares vestiges du riche passé de la ville. Les deux jours: visite libre l'après-midi de la tour des Bourgeois mais aussi exposition photographique des travaux de la restauration extérieure mais aussi jeux pour petits et grands devant la tour À découvrir sur les linteaux : le blason de la cité (un merle) coté Sud et, coté Nord, les blasons des trois seigneurs qui se partageaient la ville au Moyen Âge. Profitez de la visite libre de la tour grâce à son escalier creusé dans le mur. Vous pourrez également découvrir une exposition de sculptures sur bois d'André Thomann est organisée au premier étage. Profitez de ces deux journées pour découvrir la Tour des Bourgeois après sa restauration. +33 3 89 47 12 24

