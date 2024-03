Journées du Patrimoine Accueil et visite au jardin et à l’atelier Bénévent-l’Abbaye, samedi 21 septembre 2024.

Journées du Patrimoine Accueil et visite au jardin et à l’atelier Bénévent-l’Abbaye Creuse

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association Plantes et couleurs propose une visite du jardin les samedi 21 et dimanche 22 septembre.

On y trouve une collection de 170 plantes médicinales et une centaine de plantes colorantes.

L’usage des plantes et le monde des abbayes sont présentés au local de l’association, derrière l’église, bâtiment de l’école.

Présence sur place de 10h 00 à 17h 00, pendant ces 2 jours, au local ou au jardin.

Renseignement et réservation au 06 75 95 29 71

Autrement le jardin est toujours en accès libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 17:00:00

1 place de l’Eglise

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine plantesetcouleursasso@gmail.com

