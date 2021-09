Journées du patrimoine – Abri du marin Combrit, 18 septembre 2021, Combrit.

Journées du patrimoine – Abri du marin 2021-09-18 – 2021-09-19 Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac

Combrit Finistère

L’exposition de l’Abri du Marin a pour thème l’histoire des bateaux. L’idée est de retracer, au fil des époques, l’évolution des pratiques maritimes de l’homme depuis la préhistoire à nos jours.

Le champ de recherche est extrêmement vaste aussi bien d’un point de vue chronologique que géographique. L’idée est de mettre en avant un type de bateau pour chaque période afin de présenter les avancées technologiques, sociales, économiques, culturelles…

Chaque panneau est illustré de visuels mettant en avant le bateau marquant de son époque. Des cartes montrant les déplacements de populations, les routes commerciales, les expansions territoriales sont également présentées. Sans être trop techniques, les explications permettent de comprendre les évolutions de la construction navale au fil du temps.

Le lien avec Sainte-Marine est fait grâce à deux figures importantes : Jacques de Thézac et André Dauchez. Le premier était reconnu comme architecte naval et a dessiné les plans et fait construire des navires très novateurs pour l’époque, notamment par leurs formes. Le second était un passionné de la mer qui a beaucoup navigué à la belle plaisance et en a laissé un témoignage important dans sa peinture ou son œuvre photographique.

Un film reprenant l’évolution des bateaux au fil des époques est diffusé dans la salle vidéo de l’étage, accompagné de panneaux sur l’histoire maritime locale.

Au fil de l’évolution de ces bateaux, c’est notre Histoire qui se déroule sous nos yeux.

PASS sanitaire obligatoire

abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 http://www.combrit-saintemarine.bzh/se-divertir/culture/musee-de-labri-du-marin/

L’exposition de l’Abri du Marin a pour thème l’histoire des bateaux. L’idée est de retracer, au fil des époques, l’évolution des pratiques maritimes de l’homme depuis la préhistoire à nos jours.

Le champ de recherche est extrêmement vaste aussi bien d’un point de vue chronologique que géographique. L’idée est de mettre en avant un type de bateau pour chaque période afin de présenter les avancées technologiques, sociales, économiques, culturelles…

Chaque panneau est illustré de visuels mettant en avant le bateau marquant de son époque. Des cartes montrant les déplacements de populations, les routes commerciales, les expansions territoriales sont également présentées. Sans être trop techniques, les explications permettent de comprendre les évolutions de la construction navale au fil du temps.

Le lien avec Sainte-Marine est fait grâce à deux figures importantes : Jacques de Thézac et André Dauchez. Le premier était reconnu comme architecte naval et a dessiné les plans et fait construire des navires très novateurs pour l’époque, notamment par leurs formes. Le second était un passionné de la mer qui a beaucoup navigué à la belle plaisance et en a laissé un témoignage important dans sa peinture ou son œuvre photographique.

Un film reprenant l’évolution des bateaux au fil des époques est diffusé dans la salle vidéo de l’étage, accompagné de panneaux sur l’histoire maritime locale.

Au fil de l’évolution de ces bateaux, c’est notre Histoire qui se déroule sous nos yeux.

PASS sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-08-31 par