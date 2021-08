Journées du Patrimoine – Abbatiale Saint-Cyriaque Altorf, 18 septembre 2021, Altorf.

Journées du Patrimoine – Abbatiale Saint-Cyriaque 2021-09-18 – 2021-09-19

Altorf Bas-Rhin Altorf

L’église et ses jardins seront ouverts au public en visite libre tous les après-midis pendant le week-ends.

Au programme :

Samedi 18 septembre 2021

Parcours commentée du sentier des bornes à 15h

Dimanche 19 septembre 2021

Visite guidée de l’église et du jardin de l’abbatiale à 14h30 (rendez-vous devant l’église)

Présentation commentée de l’Herbularius

Morceaux d’orgue choisis en l’église abbatiale entre 14h et 18h

Exposition de la maquette et des trésors religieux de 14h à 18h au caveau

+33 3 88 38 12 54

