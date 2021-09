Tréprel Tréprel Calvados, Tréprel Journées du Patrimoine à Tréprel Tréprel Tréprel Catégories d’évènement: Calvados

Tréprel

Journées du Patrimoine à Tréprel Tréprel, 18 septembre 2021, Tréprel. Journées du Patrimoine à Tréprel 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 23:00:00 23:00:00

Tréprel Calvados Tréprel Visite libre du parc et de la façade ouest du château. L’édifice, bâti vers 1780, par l’architecte Nicolas Gondouin, est une construction de style néo-classique. L’ensemble présente un caractère authentique marqué. Eclairage de la façade ouest du château avec son fronton monumental à colonnes ioniques dans la soirée. Visite libre du parc et de la façade ouest du château. L’édifice, bâti vers 1780, par l’architecte Nicolas Gondouin, est une construction de style néo-classique. L’ensemble présente un caractère authentique marqué. Eclairage de la façade ouest du… +33 6 82 81 41 60 Visite libre du parc et de la façade ouest du château. L’édifice, bâti vers 1780, par l’architecte Nicolas Gondouin, est une construction de style néo-classique. L’ensemble présente un caractère authentique marqué. Eclairage de la façade ouest du château avec son fronton monumental à colonnes ioniques dans la soirée. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Tréprel Autres Lieu Tréprel Adresse Ville Tréprel lieuville 48.89596#-0.33752