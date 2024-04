Journées du Patrimoine à Saint Priest la Feuille Saint-Priest-la-Feuille, samedi 21 septembre 2024.

Journées du Patrimoine à Saint Priest la Feuille Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Activités pour grands et petits organisées autour du thème « Patrimoine des itinéraires et connexions ».

Les visiteurs seront accueillis et guidés par nos membres et bénévoles costumés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-21 17:30:00

église

Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées du Patrimoine à Saint Priest la Feuille Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2024-04-09 par Creuse Tourisme