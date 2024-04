Journées du Patrimoine à Saint-Pierre-Tarentaine exposition et chorale la Graviata Saint-Pierre-Tarentaine Souleuvre en Bocage, samedi 21 septembre 2024.

14h Exposition St Pierre/Arclais et Montamy au fil du temps. et à 18h, concert de la Graviata dans l’église.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-21

Saint-Pierre-Tarentaine Le Bourg

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Pierre-Tarentaine exposition et chorale la Graviata Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2024-04-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie