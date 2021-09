Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Journées du Patrimoine à Saint-Ouen des Besaces Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Journées du Patrimoine à Saint-Ouen des Besaces Souleuvre en Bocage, 18 septembre 2021, Souleuvre en Bocage. Journées du Patrimoine à Saint-Ouen des Besaces 2021-09-18 – 2021-09-19 Salle des fêtes Saint-Ouen-des-Besaces

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez visiter l'expo photo le samedi de 14h à 18h et le dimanche à partir de 11h dans la salle des fêtes. Le samedi à 17h, concert "Les Ateliers Musicaux". Le dimanche à 9h30 devant la salle des fêtes se trouvera le départ pour une randonnée pédestre de 8 km. A 12h30 barbecue sur réservation au 06.20.15.79.80
pi14@souleuvreenbocage.fr +33 2 31 69 58 88
dernière mise à jour : 2021-09-09

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Salle des fêtes Saint-Ouen-des-Besaces Ville Souleuvre en Bocage lieuville 49.02317#-0.84787