Journées du Patrimoine à Saint-Aubin-du-Cormier Saint-Aubin-du-Cormier, 18 septembre 2021, Saint-Aubin-du-Cormier. Journées du Patrimoine à Saint-Aubin-du-Cormier 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine

– De 10h à 17H : chantier participatif au lieu-dit Bécherel pour retrouver d’éventuelles traces de l’église Saint-Malo – sur inscription au 06 85 64 67 16 – Limité à 20 personnes – Repas froid du midi offert par la municipalité – A 18h : conférence par Jérôme Cucarull – Salle des Halles * Dimanche 19 septembre :

– De 10h30 à 12h, de 13h à 14h et de 16h30 à 18h (sous réserve de modifications): animations musicales dans la chapelle Saint-Denis, au cimetière -A 14h : reconstitution de combats au pied du château par l’association 1488 – A 14h30 : départ de la visite guidée au pied du château avec Jérôme Cucarull Tout le week-end, de 9h à 18h, visite libre de la chapelle Saint-Denis, du lavoir et parcours ludique libre avec l’application Explorama au départ de la mairie. PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRE https://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/ * Samedi 18 septembre :

