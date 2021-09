Blaye Blaye Blaye, Gironde Journées du Patrimoine à Plassac Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Blaye Gironde Blaye A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021, la villa gallo-romaine de Plassac ouvre ses portes tout le week-end.

Les villas et le musée seront accessibles gratuitement aux horaires de visites sur présentation du pass sanitaire:

