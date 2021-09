Journées du patrimoine à Neuville-sur-Margival Neuville-sur-Margival, 18 septembre 2021, Neuville-sur-Margival.

Les 18 et 19 septembre, de 9h30 à 18h30 au bunker Zucarello 2, au camp de Margival, nous vous proposons: bivouac armée française, bivouac US 1944, exposition de véhicules et matériels militaires, visite bunker 621 SK Radio, dioramas vivants, baptêmes en véhicules US, visites guidées du camp, nouvel espace “Capitaine Jacky Thomas”, mort pour la France le 23 octobre 1983, lors de l’attentat du poste français « Drakkar » à Beyrouth au Liban. Point restauration sur place. Entrée gratuite.

aisneclub44@orange.fr +33 7 67 51 00 03 https://www.aisne-club-44.jimdo.com/

Aisne Club 44

