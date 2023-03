Journées du patrimoine à Munster, 16 septembre 2023, Munster .

Journées du patrimoine à Munster

1 place du Marché Munster 68140

2023-09-16 – 2023-09-17

Munster

68140

Découvrez les curiosités munstériennes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Ce grand rendez-vous culturel permet à un large public de (re)découvrir, entre amis ou en famille, le patrimoine proche de son environnement quotidien.

Voici le programme qui vous a été concocté par la Ville de Munster :

PORTES OUVERTES

L’Hôtel de Ville de Munster pourra se visiter samedi 18 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 19 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le service des archives exposera pour l’occasion, en lien avec les cahiers de doléances 2019 ceux de 1789 !

Le public découvrira également la maquette de l’ancienne abbaye, la salle « Lazare de Schwendi », les tableaux de Marie-Bonaventure Lebert, Charles Rohn et de Robi Wetzel ainsi que la grande salle du Conseil, dite de la « Décapole », ses vitraux armoriés et tableaux de Gustave Doré (classé) et Mathias Doll. La Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster et le Cercle généalogique de Munster tiendront également un stand et présenteront leurs activités et réalisations.

DES VISITES GUIDEES

Visite guidée avec Gérard LESER Président de la Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster, samedi 18 septembre à 14h.

« À la découverte des canaux de Munster et alentours »

Un système de canaux créé dès le début du XVIIIème, a été mis en place par les industriels pour desservir en énergie hydraulique les usines et ainsi faire fonctionner les turbines et les machines. La promenade commencera à Luttenbach, longera le canal qui va vers le Leymel, puis celui qui se dirige vers le Fesseneck. Elle continuera par un détour dans le Parc d’Albert Schweitzer et suivra ensuite le tracé du canal qui traverse Munster, et se terminera au lavoir situé à côté de l’hôpital Loewel.

Départ : 14h00 devant le monument aux morts rue de la Gare à Luttenbach-près-Munster

Durée : environ 2h30

UNE CONFERENCE A LA LAUB

Conférence, dimanche 19 septembre à 14h30, « Une famille italo Munstérienne » par Madame Halna Elisabeth : À la fin du 19ème siècle un maçon italien venu du lac majeur s’installe à Munster et y fait souche.

Venez découvrir la ville de Munster et ses richesses : pour l’occasion, des portes ouvertes, visites guidées et conférence sont organisées.

Munster

