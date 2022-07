JOURNÉES DU PATRIMOINE À MÈZE Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Mèze SAMEDI 17 SEPTEMBRE : Port des Nacelles : 10h : Visite guidée et commentée au départ du port des Nacelles « Petite balade au fil des siècles par les ruelles… Remontez les aiguilles du temps qui passe… 2h de (re)découvertes émaillées de surprises » proposée par Mèze’Alors.

Gratuit et ouvert à tous.

Sur inscription à partir du 9 septembre au 04 99 02 22 01 ou à g.bastide@ville-meze.fr

Eglise St Hilaire : Visite libre de 9h à 12h : « Joyau du 13ème siècle, édifié par Etienne de Cambrai en gothique languedocien… Sur une nef unique, un chevet à sept pans offre une vue sur quatorze vitraux réalisés en 1850 par Beauvillier à la demande du conseil de Fabrique et de l’abbé Leris… Orgue Puget classé aux Monuments Historiques. C’est en 990 que le vicomte de Bézierz Guillaume attribue à sa fille Garsinde, la villa Mezoa, ses remparts et l’ecclesié Sancti Hilarri. A sa seconde épouse Arsinde, le fief de Palais avec sa propre église Saint Marie.

Rue de la Méditerranée : 15H30 : Visite à thème « De l’usine à gaz à la distillerie de la Méditerranée. » « Créée en 1872, l’usine à gaz aujourd’hui disparue a permis jusqu’aux années 30 (arrivée Féé Electricité et transformation de l’usine en Cie Electrique de la SAUR). Liées à l’activité tonnelière, les différentes distilleries vont osciller entre 1850 et 1960. Des becs vont donc permettre à Mèze d’être éclairée au centre-ville, Mairie, quai du Port, ainsi que le phare à tourelle… Modernité dans la cité ouvrière au bord de l’étang de Thau.

Gratuit.

Sur inscription au service culturel à compter du 5 septembre – 04 99 02 22 01 ou à g.bastide@ville-meze.fr

Chapelle des Pénitents : De 10h à 12h : Visite de l’exposition « Sacré St ART » acte VII « BELLA BAH » « Cette année, l’artiste en résidence est « BELLA BAH3″, artiste merveilleux venu de Guinée à 19 ans ; réchappé d’un naufrage. Pris en charge par le conseil départemental et Anagraphis où il se forme à la Sérigraphie et devient artiste… Un vraie conte de fées ». 18h30 : Concert de musiques anciennes sur la terrasse « Trio Moratoglou ». Un subtile dosage entre Renaissance italienne, rythmes jazzy voire touches brésiliennes… Couleurs et saveurs d’un raffinement extrême.

Entrée : 15 euros

Billetterie : La fée des fleurs, place de la Mairie à Mèze DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : Chapelle des Pénitents : « Dressée fièrement sur son promontoire, cette sentinelle défie le temps depuis le 12ème siècle. Des premiers seigneurs de Mèze aux Pénitents… Depuis Charles le Chauve en 843… Un millénaire de petites et grandes histoires à découvrir… Suivez le guide ! »

10h-12h et 15h-18h : Visite libre de l’exposition sacré « Sacré St ART » acte VII « BELLA BAH »

« Pour sa septième édition, l’artiste invité est « BELLA BAH3″, artiste merveilleux venu de Guinée à 19 ans ; réchappé d’un naufrage. Pris en charge par le conseil départemental et Anagraphis où il se forme à la Sérigraphie et devient artiste… Un vraie conte de fées ». 16h : Visite guidée et commentée de la confrérie des Pénitents Blancs entre 1588 et aujourd’hui… « Le devenir de ce phare de l’étang, la mission Bern et ses retombées à court et moyens termes. Rénovations à venir.

Entrée : 4 euros

Sur inscription auprès du service culturel.

Au profit de la restauration.

