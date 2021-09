Journées du Patrimoine à Melle Melle, 18 septembre 2021, Melle.

Journées du Patrimoine à Melle 2021-09-18 – 2021-09-19

Melle Deux-Sèvres Melle

Journées du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à Melle

Samedi 18 septembre – St Léger de la Martinière

10h : marché fermier et visite insolite et musicale de la mairie et ses jardins

12h : apéritif et pique-nique en musique

Pique Nique acheté sur place ou tiré du sac

14h30 : visite de l’église en musique

15h : balade vers le Logis en musique, visite guidée du logis

16h : goûter offert par la municipalité

Hôtel de Ménoc

17h : vernissage films patrimoniaux

18h-20h : ménoc plage

Dimanche 19 septembre – St Léger de la Martinière

10h : balade gustative organisée par les Virouneries du Poitou

12h : apéritif offert par la mairie, pique-nique tiré du sac

15h : chasse au trésors organisée par les Virouneries du Poitou

Pass sanitaire obligatoire

Contact pour réservations aux visites du dimanche 05 49 27 56 96

Navettes possibles le dimanche 05 49 27 56 96

Journées du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à Melle

En 2021, est célébré le patrimoine inclusif et la diversité avec un thème commun “Patrimoine pour Tous”.

Un riche programme

+33 5 49 27 56 96

Journées du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à Melle

Samedi 18 septembre – St Léger de la Martinière

10h : marché fermier et visite insolite et musicale de la mairie et ses jardins

12h : apéritif et pique-nique en musique

Pique Nique acheté sur place ou tiré du sac

14h30 : visite de l’église en musique

15h : balade vers le Logis en musique, visite guidée du logis

16h : goûter offert par la municipalité

Hôtel de Ménoc

17h : vernissage films patrimoniaux

18h-20h : ménoc plage

Dimanche 19 septembre – St Léger de la Martinière

10h : balade gustative organisée par les Virouneries du Poitou

12h : apéritif offert par la mairie, pique-nique tiré du sac

15h : chasse au trésors organisée par les Virouneries du Poitou

Pass sanitaire obligatoire

Contact pour réservations aux visites du dimanche 05 49 27 56 96

Navettes possibles le dimanche 05 49 27 56 96

Didier Darrigrand

dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT Pays Mellois