Pontpoint

du samedi 17 septembre au dimanche 18 septembre à Abbaye royale du Moncel

Découvrez l’abbaye royale du Moncel, le parc et l’exposition en place ainsi que les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir qui restaurent le site. Tarifs réduits pour les JEP.

Tarif réduit: 3 euros par personne

2022-09-17T14:30:00 2022-09-17T15:30:00;2022-09-17T16:30:00 2022-09-17T17:30:00;2022-09-18T10:00:00 2022-09-18T18:00:00

