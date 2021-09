Villers-Canivet Villers-Canivet Calvados, Villers-Canivet Journées du Patrimoine à L’Abbaye de Villers-Canivet Villers-Canivet Villers-Canivet Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Canivet

Journées du Patrimoine à L’Abbaye de Villers-Canivet Villers-Canivet, 18 septembre 2021, Villers-Canivet. Journées du Patrimoine à L’Abbaye de Villers-Canivet 2021-09-18 – 2021-09-19

Visite guidée de l'abbaye. Monument historique, ce monastère fut fondé en 1127 pour des moniales. L'exceptionnelle porterie médiévale du XIIIe siècle restaurée est pratiquement dans son état d'origine (la seule dans l'ordre cistercien).

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Canivet Autres Lieu Villers-Canivet Adresse Ville Villers-Canivet lieuville 48.927#-0.2558