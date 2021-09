Crots Abbaye de Boscodon Crots, Hautes-Alpes Journées du patrimoine à l’Abbaye de Boscodon Abbaye de Boscodon Crots Catégories d’évènement: Crots

Hautes-Alpes

Journées du patrimoine à l’Abbaye de Boscodon Abbaye de Boscodon, 18 septembre 2021, Crots. Journées du patrimoine à l’Abbaye de Boscodon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Boscodon

### Samedi de 14 à 17h : **Dédicaces à la librairie** par Jean Ebrard, Luc Devillers, Christian Gay, Florence Homand, Maurice Fortoul, Tatiana Touraou. ### Samedi et dimanche de 14 à 17h : **Visites guidées** à 15 et 16h **Braderie littéraire** : Livres religieux, questions de société… 8 euros/kilo **Jeux en famille** : Partager un moment en famille avec les jeux en bois proposés par Funambule, ludothèque itinérante des Hautes-Alpes. **Buvette médiévale**

Entrée libre et gratuite

Visites guidées, jeux en famille, dédicaces, braderie littéraire Abbaye de Boscodon boscodon crots Crots boscodon Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Crots, Hautes-Alpes Autres Lieu Abbaye de Boscodon Adresse boscodon crots Ville Crots lieuville Abbaye de Boscodon Crots