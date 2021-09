Saint-Jean-d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Journées du patrimoine à l’Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Journées du patrimoine à l'Abbaye d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps, 18 septembre 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Journées du patrimoine à l'Abbaye d'Aulps 2021-09-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-18 21:00:00 21:00:00 Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps 961 route de l'Abbaye

Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie Saint-Jean-d’Aulps L’abbaye d’Aulps propose le “Patrimoine pour tous” à l’occasion des Journées du Patrimoine. Avec un programme spécialement concocté pour petits et grands, ce sont les secrets de fabrication qui vous sont révélés ce samedi, mais aussi une visite nocturne ! abbayedaulps@hautchablais.fr +33 4 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-09 par Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps

Lieu Saint-Jean-d'Aulps Adresse Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps 961 route de l'Abbaye Ville Saint-Jean-d'Aulps