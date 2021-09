Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Journées du Patrimoine à la Maison des Sancerre Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Journées du Patrimoine à la Maison des Sancerre 2021-09-18 – 2021-09-18

Sancerre Cher Sancerre Les journées du Patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre prochain à quelques jours de nos vendanges.

Venez découvrir le le patrimoine Sancerrois lors de la préparation aux vendanges.

