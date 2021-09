Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne, Villiers-le-Bâcle Journées du patrimoine à la Maison-Atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

Journées du patrimoine à la Maison-Atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, 18 septembre 2021, Villiers-le-Bâcle. Journées du patrimoine à la Maison-Atelier Foujita 2021-09-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00 Maison-Atelier Foujita 9 Route de Gif

Villiers-le-Bâcle Essonne Villiers-le-Bâcle À la Maison-atelier Foujita, l’été culturel continue et vous invite à un voyage musical, botanique et artistique avec des ateliers découvertes à partager en famille. Une programmation qui vous emportera vers d’autres horizons. maison-foujita@cd-essonne.fr +33 1 69 85 34 65 dernière mise à jour : 2021-09-10 par Comité départemental du tourisme de l’Essonne

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Villiers-le-Bâcle Adresse Maison-Atelier Foujita 9 Route de Gif Ville Villiers-le-Bâcle lieuville 48.72625#2.12332