Journées du Patrimoine à la Hall’Expo Coulonges-sur-l’Autize, 18 septembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Journées du Patrimoine à la Hall’Expo 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue des Halles Hall’Expo

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize

Accès libre à l’exposition “Abstrait zéro” de Jean-Philippe Vergnaud.

Tableaux poétiques et lyriques apportant une harmonie des formes et des couleurs.

Visites gratuites samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

• Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

+33 5 49 06 14 47

Ville de Coulonges sur l’Autize

dernière mise à jour : 2021-09-09 par