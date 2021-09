Journées du patrimoine à la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix, 18 septembre 2021, Roubaix.

Témoin de l’essor industriel de la ville de Roubaix, la Condition Publique, imposant bâtiment de 10 000 m2 dessiné par Albert Bouvy, est avant tout une véritable démonstration architecturale de la puissance économique du textile. XPOSITION : C’est mon patrimoine Explorant l’histoire, le présent et le futur du patrimoine matériel et immatériel de la Condition Publique et de son quartier, l’exposition est le fruit d’une collaboration entre 60 jeunes de cinq centres sociaux et clubs de prévention de Roubaix, accompagnés par Louezna Khenouchi, formatrice en éducation aux médias et Denis Plancque, curateur d’architecture. Vernissage samedi 17:00 > 23 :00 (+ Dansez Dansez comme Britney + dj set) Visite libre 13:30 – 23:00 DE BRIQUES ET D’ART : visitez la Condition Publique Visites guidées du bâtiment, son histoire et ses secrets. Découverte de son passé industriel, de l’histoire de sa réhabilitation et de sa vie actuelle en tant qu’établissement culturel. 6 visites le samedi : 14h / 14h30 / 15h30 / 16h / 17h / 18h 3 visites le dimanche : 14h / 15h30 / 17h Visites guidées d’une h par deux guides conférenciers de Roubaix Tourisme. RACONTE-MOI L’HISTOIRE : ateliers créatifs autour du patrimoine de Roubaix Samedi 14 :00 – 17 :00 : Atelier “Roubaix carte aux trésors” Avec Charline Lapierre de l’Atelier MoOn Venez en famille recréer le nouveau paysage de Roubaix grâce à des tampons et y découvrir ses trésors cachés. A partir de 5 ans Dimanche 14 :00 – 17 :00 : Atelier “Dessine-moi la Condition Publique” Avec la designeuse Laura Bodenez Fabriquez votre ton carnet de dessin personnalisé et pars à l’aventure dans la Condition Publique à la découverte de son histoire. A partir de 8 ans​​ ANCREEt aussi PARCOURS D’ART : un musée à ciel ouvert Visites guidées des œuvres insitu et hors les murs de la Condition Publique. Samedi 15 :00 – 16 :00 Dimanche 16 :30 – 17 :30 EXPOSITION : European custom board show Après avoir posé ses valises à Darwin (Bordeaux), les Halles Saint Gery (Bruxelles) et la galerie The Art Project (Bruxelles), la quatrième édition de l’European Custom Board Show prend encrage cette année au cœur de la Condition Publique. Gravure, illustration, peinture, graffiti, sculpture, upcycling, marqueterie… Quarante artistes européens et locaux présentent une sélection de boards customisées (skateboard, longboard, surfboard, snowboard…). Avec Raphaël Zarka, Teratoiid, Tommy Knuts, Niels Inne, RESCO… Vernissage vendredi 19 :00 > 23 :00 (+ concert Ours Samplus et Dj set) Visite libre 13 :30 – 23:00 Visite guidée Samedi 16:30 + Dimanche 15:00 SKATEPARK : Colorama by Yinka Ilori Vendredi : 13 :30 – 23 :00 Samedi 13 :30 – 20 :00 (nocturne Journées européennes du Patrimoine) Dimanche 13 :30 – 18 :00 Skatepark accessible aux enfants à partir de 8 ans, sous la responsabilité de leurs parents + MUSIQUE : Concerts et Dj set Vendredi 20 :00 – 23 :00 : Ours Samplus + Dj set Adahy Samedi 18:00 – 23 :00 Danser danser comme Britney

Partez à la découverte de l’histoire du bâtiment et ses habitants, tout au long de ce weekend festif, inaugurant la nouvelle saison de la Condition Publique.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix



