Villers-Canivet Villers-Canivet Calvados, Villers-Canivet Journées du Patrimoine à la Chapelle de Torp Villers-Canivet Villers-Canivet Catégories d’évènement: Calvados

Villers-Canivet

Journées du Patrimoine à la Chapelle de Torp Villers-Canivet, 18 septembre 2021, Villers-Canivet. Journées du Patrimoine à la Chapelle de Torp 2021-09-18 – 2021-09-19 chemni de torp Chapelle de Torp

Villers-Canivet Calvados Villers-Canivet La chapelle datant de la fin du XIIème siècle sera ouverte et les membres de l’association proposeront des visites commentées. La chapelle datant de la fin du XIIème siècle sera ouverte et les membres de l’association proposeront des visites commentées. +33 2 31 90 80 87 La chapelle datant de la fin du XIIème siècle sera ouverte et les membres de l’association proposeront des visites commentées. dernière mise à jour : 2021-09-09 par OT Pays de Falaise

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-Canivet Autres Lieu Villers-Canivet Adresse chemni de torp Chapelle de Torp Ville Villers-Canivet lieuville 48.94778#-0.24521