Journées du Patrimoine à la bibliothèque Goutte d'Or

Le samedi 16 septembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

A l’occasion des journées du patrimoine, la bibliothèque Goutte d’Or, et ARt Studio créateur de l’application BavAR[t] ont le plaisir de vous faire (re)découvrir le quartier de la goutte d’or et le street-art. Découvrez les différents mondes du

18ème de manière ludique. Retrouvez les œuvres disséminées par

la bibliothèque à travers un parcours culturel. Cette promenade immersive, en

réalité augmentée, est à destination de toutes et tous. Inscrivez-vous

auprès de la bibliothèque Goutte d’Or pour nous rejoindre dans cette aventure. Venez nombreux, en famille ou entre amis, seul ou accompagné, pour

partager un moment ludique avec nous. Immersion garantie. Les 4

autres parcours de la balade culturelle BavARt – Les mondes du 18e, autour des

bibliothèques Jacqueline de Romilly, Robert Sabatier, Vaclav Havel et Maurice

Genevoix sont également disponibles sur l’application BavARt. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

