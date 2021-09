Gauriac Gauriac Gauriac, Gironde Journées du patrimoine à Gauriac Gauriac Gauriac Catégories d’évènement: Gauriac

Gauriac Gironde Gauriac A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’église Saint-Pierre de Gauriac sera ouverte à la visite avec le concours de l’Association pour la restauration et la mise en valeur de l’église le samedi 18 et le dimanche 19 septembre. Le samedi 18 septembre, une balade commentée dans le village à la découverte du petit patrimoine sera proposée par Bernard Belair. Sur inscription au 06 52 56 98 01.

+33 6 52 56 98 01

