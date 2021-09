Journées du Patrimoine à Figeac : Visite Guidée “Les Maisons de Figeac au Moyen Âge” Figeac, 18 septembre 2021, Figeac.

Journées du Patrimoine à Figeac : Visite Guidée “Les Maisons de Figeac au Moyen Âge” 2021-09-18 – 2021-09-18 Place Vival Office de Tourisme

Figeac Lot

Sam 18 et dim 19 sept à 11h, 14h30 et 16h30

Réservation et RDV à l’Office de tourisme

passe sanitaire demandé

Les maisons de marchands construites du XIIe au XIVe siècle constituent la première richesse patrimoniale de Figeac !

Sam 18 et dim 19 sept à 11h, 14h30 et 16h30

Réservation et RDV à l’Office de tourisme

passe sanitaire demandé

service patrimoine

dernière mise à jour : 2021-09-09 par