Journées du Patrimoine à Figeac, Exposition Portrait d’une Ville et Charles Boyer de Figeac à Hollywood” Figeac, 18 septembre 2021, Figeac.

Journées du Patrimoine à Figeac, Exposition Portrait d’une Ville et Charles Boyer de Figeac à Hollywood” 2021-09-18 – 2021-09-18

Figeac Lot Figeac Lot

Visite libre de l’Espace patrimoine et de l’exposition, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb.

Sam 18 et dim 19 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visites guidées de l’exposition Charles Boyer, De Figeac À Hollywood :

sam 18 et dim 19 sept à 15h.

RDV Office de tourisme. Nouveauté 2021

Visite libre de l’exposition permanente Portrait d’une ville, Figeac (centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Figeac). L’exposition donne les clés de compréhension de l’histoire de la ville, de son urbanisme et de son patrimoine architectural. L’exposition retrace le parcours du comédien Charles Boyer, né à Figeac en 1899.l

le samedi 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

le dimanche 19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

passe sanitaire demandé

Visite libre de l’Espace patrimoine et de l’exposition, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb.

Sam 18 et dim 19 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Visites guidées de l’exposition Charles Boyer, De Figeac À Hollywood :

sam 18 et dim 19 sept à 15h.

RDV Office de tourisme. Nouveauté 2021

service patrimoine de Figeac

dernière mise à jour : 2021-09-18 par OT Figeac Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique