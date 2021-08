Cormery Cormery Cormery, Indre-et-Loire Journées du patrimoine à Cormery Cormery Cormery Catégories d’évènement: Cormery

Indre-et-Loire

Journées du patrimoine à Cormery Cormery, 17 septembre 2021, Cormery.

Mise en lumière de l’abbaye à la tombée de la nuit le samedi. Spectacle pyrotechnique sonorisé le samedi soir. gregory.coue@lesamisdalcuin.fr +33 6 25 26 67 68 http://www.lesamisdalcuin.fr/ Visites guidées de l’abbaye de Cormery le vendredi, samedi et dimanche. Concerts de musique dans le cloitre de l’abbaye le samedi et dimanche.

Détails Catégories d’évènement: Cormery, Indre-et-Loire Autres Lieu Cormery Adresse Ville Cormery lieuville 47.2693#0.83664