Venez découvrir l'exposition / vente qui aura lieu à la chapelle Saint Clair : « Les lutins du Fer Noël » ou le métal revisité. Samedi 4 de 14h à 21h, dimanche 5 de 11h à 19h. Apéro concert samedi 4 de 18h à 21h. Pass sanitaire requis.

