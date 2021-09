Cérilly Cérilly Allier, Cérilly Journées du Patrimoine à Cérilly Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Journées du Patrimoine à Cérilly Cérilly, 18 septembre 2021, Cérilly. Journées du Patrimoine à Cérilly 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Cérilly Allier Cérilly Le Musée Charles-Louis Philippe est ouvert gratuitement, le Samedi 18 Septembre 2021 de 14h à 18h. Une visite guidée est organisée à 17h. mairie@mairie-cerilly.com +33 4 70 67 52 00 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

