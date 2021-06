Cairanne Cairanne Cairanne, Vaucluse Journées du Patrimoine à Cairanne Cairanne Cairanne Catégories d’évènement: Cairanne

Le vieux village de Cairanne est construit sur un promontoire de safre. Il conserve sa structure médiévale avec remparts, portes fortifiées, barbacane. De nombreuses grottes ont été creusées au fil des siècles. L’une d’elle conserve un vieux moulin à huile qui est ouvert exceptionnellement pour les journées du Patrimoine. Présentation de vieux tableaux dont un Parrocel dans l’église paroissiale

RV sur place à la chapelle ND des Excés (voir plan www.cairannevieuxvillage.eu ) .eu)

Visite vieux moulin à huile troglodyte+ visite vieux village+ tableaux Cairanne vieux village, 84290 Cairanne Cairanne Vaucluse

