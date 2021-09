Journées du Patrimoine à Bourg-des-Comptes Bourg-des-Comptes, 18 septembre 2021, Bourg-des-Comptes.

Journées du Patrimoine à Bourg-des-Comptes 2021-09-18 – 2021-09-18

Bourg-des-Comptes Ille-et-Vilaine Bourg-des-Comptes

Initiation au gaufrage et regards sur la Courbe : découverte d’une technique d’impression en relief puis promenade et glanage de végétaux.

Infos : Samedi 18 à 14h. Durée 2h. Prix libre. Contact : 06 86 47 86 10 | delphinedeshayes.com

D’autres infos sur : https://www.vallonsenbretagne.fr/actualites/les-journees-europeennes-du-patrimoine-aux-vallons-en-bretagne/

+33 6 86 47 86 10 http://delphinedeshayes.com/

