Journées du patrimoine à Biganos Biganos, 18 septembre 2021, Biganos.

Journées du patrimoine à Biganos 2021-09-18 – 2021-09-18

Biganos Gironde Biganos

EUR Samedi 18 septembre, à l’occasion des JEP, la ville de Biganos vous propose :

-14h30 : Atelier Art & Philo avec l’artiste Claire Lambert

Rendez-vous devant la statue, limité à 12 personnes.

-17h00 : Discussion autour de l’œuvre « Le vieux père » et visioconférence avec l’artiste.

Nombre de places limité.

-10h00 à 18h00 : Visites guidées de Bigre, lieu d’invenTerre(s) et son exposition sur la construction en terre crue le Samedi 18 Septembre 2021 de

Visites par créneau d’une heure accompagnées par l’association « Chapeau et bottes », groupe de 15 personnes.

Réservations obligatoires auprès de la médiathèque

+33 5 56 03 93 34

