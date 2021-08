Bellême Bellême Bellême, Orne Journées du Patrimoine à Bellême Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Les journées du Patrimoine à Bellême : – Accès à des lieux de patrimoine (demeures et jardins) dans Bellême avec un accueil par le propriétaire ou un guide. – Un atelier de création de marionnettes chaussettes, animée par le théâtre le l'étoile pliante – Saynètes de l'association "Au Cœur du Perche" dans la ville et le jardin du Château de Grand'Maison – Balade de la ville en calèche (départ Office de Tourisme) – Trombinotron : Venez vous faire photographier à l'ancienne, le joli rendu des photos d'hier pour vous aujourd'hui – Prises en vues aérienne de Bellême grâce au drone d'Olivier Palmer (pratiquant diplômé) avec projection en direct sur écrans géants. – Ambiance musicale grace à l'école Uni'music le samedi et dimanche de 15h à 18h

